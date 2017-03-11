В Симферополе сообщают о возобновлении старого троллейбусного маршрута и появлении двух новых

В Симферополе сообщают о появлении старого троллейбусного маршрута №13, а также о появлении двух новых, которые начнут работу «в ближайшее время». Об этом проинформировали в пресс-службе российского министерства транспорта Крыма.

«С 10 марта 2017 года в Симферополе возобновил свою работу маршрут №13 предприятия ГУП «Крымтроллейбус». Следовать троллейбус будет от конечной станции микрорайон Загородный до кольца на ул. Бородина, далее по пр. Победы, пр. Кирова до пл. Советской, на железнодорожный вокзал, до пл. Московской и обратно. Интервал движения троллейбусов – 12 минут. На маршруте работает 7 единиц подвижного состава», – уточнили в пресс-службе.

По сообщениям ведомства, вскоре также начнут работу маршрут №15 Марьино – Маршала Жукова и новый №16 Марьино – Агроуниверситет.

Накануне сообщалось, что для обслуживания пригородных маршрутов в Крыму предприятие «Крымавтотранс» закупило и передало по договору сублизинга в «Крымтроллейбус» 30 новых автобусов марки КАВЗ.