В трех районах Крыма открылись спасательно-пожарные посты – МЧС

Новые пожарно-спасательные посты открылись 10 марта в Красногвардейском, Джанкойском и Нижнегорском районах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба главного управления российского МЧС по Крыму.

«На территории Крымского полуострова в рамках Года гражданской обороны начнут работать сразу несколько новых отдельных пожарно-спасательных постов Федеральной противопожарной службы, в состав которых войдут добровольцы Республики Крым. Сотрудники крымского подразделения МЧС России окажут всестороннюю помощь в работе новых добровольных пожарных команд», – сказано в сообщении.

Начальник крымского МЧС Сергей Шахов отметил, что добровольные пожарные формирования стали «действенной поддержкой для профессиональных подразделений пожарных».

В ведомстве отметили, что со временем удастся привлечь к добровольческому движению большее количество людей, способствуя тем самым развитию культуры безопасности.

В течение 2016 года в Крыму спасли более 1300 человек, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма. В ведомстве добавили, что за прошедший год пожарно-спасательные подразделения совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний, ликвидировано 1086 пожаров и спасено 96 человек.