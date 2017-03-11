Российские общественники предлагают переименовать Керчь в Пантикапей, тем самым «вернуть городу историческое название». Соответствующее предложение вынесено на голосование на сайте Российской общественной инициативы.

«Историки по сей день не перестают ломать копья по поводу происхождения названия города Керчь. Столица древнего Боспорского государства, нынешняя Керчь, начала свою историю под именем Пантикапей, что в переводе означает «рыбный путь». Этим именем зовут ее историки, философы и мыслители античности вплоть до Стефана Византийского в VI века», – говорится в сообщении общественников.

При этом они указывают, что переименование города «заставит народ глубже изучать историю своего государства».

На сайте инициативы указано, что для рассмотрения решения на городском уровне необходимо собрать более 7 тысяч голосов.

Сайт Российской общественной инициативы создан в 2013 году по указу президента России. Интернет-ресурс создан для предложений, которые могут вносить граждане России по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления.