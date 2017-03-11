Трамп пригласил в Белый дом главу Палестинской автономии Аббаса

Президент США Дональд Трамп пригласил главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса посетить Белый дом. Это произошло 10 марта во время первого телефонного разговора двух лидеров.



Согласно сообщению Белого дома, Трамп сказал Аббасу, что он должен вести мирные переговоры непосредственно с Израилем, а США будут тесно сотрудничать по этому вопросу с обеими сторонами.



Аббас, в свою очередь, выразил приверженность идее создания Палестинского государства рядом с Израилем.



Визит Махмуда Аббаса в США ожидается в ближайшее время, но его точная дата не называется.



В середине февраля Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда глава Белого Дома заявил, что в контексте израильско-палестинского конфликта смотрит на вариант «как одного государства, так и двух», но выступает за то, «что будет по душе обеим сторонам». Неоднозначное утверждение президента США вызвало предостережения в международных обозревателей, которые предположили, что речь может идти об изменении прежнего курса США, который предусматривает признание палестинского государства в рамках окончательной ближневосточной мирной сделки.



На Ближнем Востоке столкнулось с кризисом в апреле 2014 года: переговоры между Израилем и палестинцами завершились безрезультатно после девяти месяцев дискуссий. После инаугурации Трампа Израиль объявил о строительстве новых еврейских поселений на палестинских землях.