Чуркин умер от сердечного приступа, других подозрений нет – Associated Press

Посол России в ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, других подозрений относительно его смерти нет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на «высокопоставленных чиновников» Нью-Йорка.



Перед этим судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка сообщил, что результаты вскрытия посла России в ООН Виталия Чуркина не будут обнародованы. В заявлении офиса председателя судебно-медицинской экспертизы, говорится, что Госдепартамент дал инструкции не обнародовать результатов, ссылаясь на международное законодательство.



Российская сторона сообщает, что Виталию Чуркину стало плохо в офисе российской миссии ООН. Его доставили в госпиталь, где он и умер.



Чуркин был назначен послом ООН в апреле 2006 года. Он скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия.