В белорусском Пинске проходит «Марш недармоедов»

В белорусском Пинске 11 марта проходит «Марш недармоедов». Это третий город Брестской области, где проходит акция протеста против декрета президента № 3 – «налога на тунеядство», сообщает Радыё Свабода.

Накануне 10 марта милиция задержала троих участников акции в белорусском городе Молодечно Минской области: лидера «Объединенной гражданской партии» Анатолия Лебедько, председателя движения «За свободу» Юрия Губаревича, сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, а также Сергея Королевича, журналиста БелаПАН.

Похожие акции проходят в разных городах Беларуси уже несколько недель. Также несколько тысяч человек подписали петицию против указа, который неофициально назвали «декретом о дармоедов».

Участники акций протеста требуют отменить решение президента Беларуси Александра Лукашенко о ежегодном единовременном сборе на сумму в пересчете в примерно 200 евро, который должны платить все граждане, не работающие более 180 дней в году. Закон не распространяется на зарегистрированных на биржах труда лиц, ищущих работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Срок уплаты нового налога истек 20 февраля 2017.