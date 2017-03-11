В ЕС запрещают митинги турецких политиков для агитации за референдум

Чиновники в нескольких крупных городах ЕС запретили политиками из Турции проводить митинги в поддержку конституционного референдума среди турецкой диаспоры в Европе.



Мэр нидерландского Роттердама сообщил, что главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу не разрешается проводить агитацию среди турецкой общины во время визита 11 марта.



«Он имеет дипломатический иммунитет, мы будем относиться к нему с уважением, но мы имеем другие инструменты для запрета таких вещей в общественных местах», – сказал журналистам мэр Роттердама Ахмед Абуталеб.



Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что все-таки приедет в Роттердам для встречи с избирателями.



Абуталеб, который является мэром Роттердама с 2009 года, мусульманин, иммигрировавший из Марокко.



Еще четыре запланированных акции турецких политиков были отменены в Австрии и одна в Швейцарии. После отмены подобного митинга в Германии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Берлин в «практике нацизма».



Отношения между Турцией и странами ЕС ухудшились в последние месяцы, после того, как Запад начал обвинять Анкару в подавлении оппозиции. Это значительно усилилось после попытки неудачного переворота в Турции в июле 2016 года.



Референдум о предлагаемых изменениях в Конституцию Турции о резком расширении полномочий президента назначен на 16 апреля. Анкара призывает принять в нем участие и проголосовать «за» и граждан Турции, живущих в других странах.



Предложение, которое парламент Турции уже принял в январе, должен превратить страну из парламентской республики в государство с президентом-председателем исполнительной власти и предоставить ему право издавать указы, обязательные к исполнению, вводить чрезвычайное положение, назначать министров и других видных государственных чиновников распускать парламент.



Кроме того, в случае одобрения на референдуме реформа будет означать, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который и добивается ее введения для себя, получит право оставаться на посту до 2029 года.



Эрдоган утверждает, что реформа необходима для стабильности в нынешней неспокойное время. Критики опасаются, что изменения приведут к дальнейшему сокращению демократии в стране и усиление авторитарной власти Эрдогана.Турция