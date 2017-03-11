Турция не принимает паромы из Крыма – СМИ

Турция не принимает паромы из аннексированного Россией Крыма. Об этом DW рассказал представитель российской грузовой паромной линии «Варяг». В компании обещают «принять меры» в связи со сложившейся ситуацией, однако не уточняют, какие.

Ранее о том, что суда из Крыма не швартуют в порту турецком порту Зонгулдак, сообщила газета Hurriyet.

О возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом стало известно в октябре прошлого года – тогда паром «Варяг» осуществил свой первый выход из Севастополя в порт Зонгулдак.

По грузовой паромной линии «Варяг» в Крым ввозились фрукты, овощи, строительные материалы, а также товары народного потребления, указано на ее сайте. По информации РИА Новости, в Турцию из Крыма ходило несколько паромов.

В начале февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на важность сотрудничества с Россией, Анкара не признает аннексию Крыма и не будет менять своих позиций по Украине.