Мингарелли: надеюсь, что ЕС сможет хранить свое единство в вопросе санкций против России

Евросоюз скорее всего сможет сохранить единство в вопросе санкций относительно России. Об этом в интервью УНИАН сказал посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

На вопрос журналиста, не должен ли Евросоюз активизироваться в плане введения нового пакета санкций, Мингарелли ответил, что данный вопрос «не стоит на повестке дня» в Европе.

«Сегодня это не на повестке дня. И я не думаю, что будет ужесточение санкций в следующие несколько недель. Это именно то, что я могу вам сказать: это вопрос не стоит в повестке дня», – сказал посол ЕС.

В начале февраля еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что оснований для отмены санкций против России пока нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».