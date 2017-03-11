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Новости

Эрдоган назвал Нидерланды «остатками нацистов»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает отплатить Нидерландам после того, как Амстердам запретил посадку самолета главы Турецкого МИД, который планировал провести в Роттердаме агитацию по референдуму. При этом, Эрдоган назвал нидерландцев «остатками нацистов и фашистов».

11 марта Нидерланды отозвали разрешение главе МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на приземление его самолета в Роттердаме.

Ранее в субботу мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что Мевлюту Чавушоглу не позволено проводить агитацию по референдуму среди турецкой общины во время его визита в этот город.

Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что все-таки приедет в Роттердам для встречи с избирателями.

Еще четыре запланированных акции турецких политиков были отменены в Австрии и одна в Швейцарии.

После отмены подобного митинга в Германии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Берлин в «практике нацизма».

Отношения между Турцией и странами ЕС ухудшились в последние месяцы, после того, как Запад начал обвинять Анкару в подавлении оппозиции, которое значительно усилилось после попытки неудачного переворота в Турции в июле 2016 года.

Референдум о предлагаемых изменениях в Конституцию Турции о резком расширении полномочий президента назначен на 16 апреля. Анкара призывает принять в нем участие и проголосовать «за» и граждан Турции, живущих в других странах.

Предложение, которое парламент Турции уже принял в январе, должен превратить страну из парламентской республики в государство с президентом-председателем исполнительной власти и предоставить ему право издавать указы, обязательные к исполнению, вводить чрезвычайное положение, назначать министров и других видных государственных чиновников, распускать парламент.

Кроме того, в случае одобрения, реформа будет означать, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который и добивается ее введения для себя, получит право оставаться на посту до 2029 года.

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