Россия не упрашивает возвращать свою делегацию в ПАСЕ – вице-спикер Госдумы

Россия не упрашивает возвращать свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой 10 марта в ходе дискуссии на заседании Постоянного комитета ассамблеи.

«Мы никого не упрашиваем и не собираемся никого упрашивать возвращать российскую делегацию в ПАСЕ. Наша позиция очень проста: нельзя участвовать частями в Совете Европы», – сказал Толстой, сообщает ТАСС.

Накануне постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа провел мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости»

В апреле 2014 года Москва объявила бойкот ПАСЕ и в течение трех лет не присылает в Ассамблею российскую делегацию.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации России, но в итоге решение не было принято в их пользу. Россия по-прежнему настаивает, чтобы с нее были сняты все санкции в ассамблее, а также на том, чтобы ПАСЕ изменила свой регламент, позволяющий лишать права голоса любую национальную делегацию.

