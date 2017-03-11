Восемь депутатов Верховной Рады ни разу не проголосовали за 2 месяца – комитет избирателей

Восемь депутатов ни разу не проголосовали за два месяца работы Верховной Рады Украины, в это время состоялось 18 пленарных заседаний, заявляют в общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ).

По данным исследования организации, речь идет о бывшем представителе «Радикальной партии» Андрее Артеменко, членах «Оппозиционного блока» Дмитрии Добкине и Евгении Бакулине, Денисе Дзендзерськом из «Народного фронта», внефракционных Павле Балоге и Андрее Белецком, а также о разыскиваемых украинскими властями Сергее Клюеве и Александре Онищенко.

Кроме того, отмечают представители «Комитета избирателей», из 63 депутатов, принявших участие в менее чем 10% голосований, 22 являются представителями «Оппозиционного блока».

«Такие результаты свидетельствуют о том, что «Оппозиционный блок» построил работу в парламенте в формате бойкота. Депутаты показательно не голосуют, привлекая к себе внимание. К примеру, лидер фракции Юрий Бойко за последние два месяца проголосовал лишь дважды. И это при том, что он посетил все заседания Рады. Сергей Левочкин проголосовал один раз, Наталья Королевская – 4 раза, Вадим Рабинович – 3 раза из 481 возможных», – цитирует слова главы КИУ Алексея Кошеля пресс-служба организации.

По информации «Комитета избирателей», всего за это время произошло более четырех сотнень голосований, и только двое народных депутатов (Виктор Пинзеник и Григорий Шверк) проголосовали в 100% случаев.

Депутаты пока результаты исследования не комментировали.