Арестован фигурант «дела 2 мая» по столкновениям в Одессе, который скрывался 3 года

Украинские правоохранители задержали еще одного подозреваемого в «деле 2 мая» о столкновениях в Одессе 2014 года, который скрывался от следствия почти 3 года, об этом сообщили на сайте областной прокуратуры Одесской области Украины.

Как говорится в сообщении, мужчину задержали 9 марта, а 10 марта Приморский районный суд Одессы назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кем является задержанный, пока не сообщается.

В организации столкновений украинских и пророссийских активистов со стрельбой из огнестрельного и травматического оружия, произошедших на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 и приведших к гибели людей, обвиняются более 20 «антимайдановцев». Пять фигурантов дела находятся под стражей. Это – Сергей Долженков, Сергей Корчинский, Владислав Романюк и граждане России Евгений Мефедовой и Максим Сакаулов. Их дело рассматривает Малиновский районный суд Одессы.

Независимые эксперты общественной «группы 2 мая», которая была создана для альтернативного расследования массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, прогнозируют иски против Украины в Европейский суд по правам человека. Соответствующее заявление участники общественного расследования сделали 16 февраля этого года.

Также они привели статистику, что из 100 судебных заседаний в «деле 2 мая», которые прошли в течение двух лет в Малиновском районном суде Одессы, лишь 20 были посвящены изучению доказательств. Остальные были сорваны или перенесены из-за неявки сторон.