Musafir vaqtı: Крымские татарки на страницах Vogue

В новом выпуске программы «Musafir vaqtı» 11 марта говорят о публикации в американском онлайн-издании Vogue. На страницах модного журнала появились четыре крымские татарки, которые рассказали о трагических событиях в жизни своего народа, а также о депортации 1944 года. Девушки продемонстрировали традиционную крымскотатарскую одежду, созданную переселенцами из Крыма. Одно из уникальных изделий на фото – платье, которому более 130 лет.

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50 (19:40 – 19:50 в Крыму). Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.