Российский Минпром в Крыму увидел снижение цен – за год на 4%

Подконтрольное Кремлю Министерство промышленной политики Крыма 10 марта сообщает, что с февраля прошлого года по февраль текущего, снижение цен по всем форматам розничной торговли в Крыму составило в среднем 4,1%.

«Зафиксировано снижение цен на сметану, капусту белокочанную, масло подсолнечное, мясо кур, творог, крупу рисовую, изделия колбасные вареные и другие продтовары. Стабильными оставались цены на 6 (из 40) продовольственных товаров, в том числе на хлеб из пшеничной муки и хлеб ржаной, ржано-пшеничный, колбасы сырокопченые, сыр твердый, соль поваренную и виду питьевую», – цитирует пресс-служба российского заместителя министра промышленной политики Крыма Яна Латышева.

По его словам, на 20 из 40 наименований продовольственных товаров, подлежащих мониторингу, зафиксировано снижение розничных цен на наименования в пределах от 1,6% до 26,4%.

По мнению Латышева сдержать цены помогли «меморандумы взаимопонимания», которые заключены с субъектами торговли. В рамках таких договоренностей в Крыму работают более 1,2 тысяч магазинов, уверяют в ведомстве.

Подконтрольный России Крымстат сообщил, что стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму на конец февраля 2017 года составила 3790,81 рубля в расчете на 1 человека (64 доллара, 1733 гривны).

На конец января в Крыму были зафиксированы цены на продукты выше, чем в Южном федеральном округе соседней России.

По подсчетам Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей (67 долларов, 1822 гривны); в Крыму стоимость минимального продуктового набора была 3871 рубля (65 долларов, 1770 гривен); в Краснодарском крае соседней России – 3901 рубль (65 долларов, 1784 гривны). В среднем по России – 3701 рубль (62 доллара, 1692 гривны).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».