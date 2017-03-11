Премьер Нидерландов назвал высказывания Эрдогана «безумными»

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал «безумными» высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых он назвал нидерландцев «остатками нацистов» и «фашистами». Об этом Рютте сказал 11 марта журналистам на просьбу прокомментировать слова турецкого лидера.

«Безусловно, это сумасшедшие замечания. Я понимаю, что они (турецкие чиновники – КР) в гневе, но это, конечно, переходит все границы», – сказал Рютте.

Он добавил, что понимает ярость Анкары в связи с отзывом разрешения на приземление самолета главы МИД Турции в Роттердаме, но добавил, что правительство Нидерландов «сделает все, чтобы сохранить отношения с Турцией настолько хорошими и крепкими, насколько это возможно».

«Конечно, сегодня был плохой день для турецко-нидерландских отношений», – добавил Рютте.

11 марта Нидерланды отозвали разрешение главе МИД Турции Мевлют Чавушоглу на приземление его самолета в Роттердаме. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу не позволено проводить агитацию по референдуму среди турецкой общины во время его визита в этот город. Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что все-таки приедет в Роттердам для встречи с избирателями.

После такого решения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отплатить Нидерландам, назвав граждан этой страны «остатками нацистов» и «фашистами».

Еще четыре запланированных акции турецких политиков были отменены в Австрии и одна в Швейцарии.

После отмены подобного митинга в Германии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Берлин в «практиковании нацизма».

Отношения между Турцией и странами ЕС ухудшились в последние месяцы, после того, как Запад начал обвинять Анкару в подавлении оппозиции, которая значительно усилилось после попытки неудачного переворота в Турции в июле 2016 года.

Референдум о предлагаемых изменениях в Конституцию Турции о резком расширении полномочий президента назначен на 16 апреля. Анкара призывает принять в нем участие и проголосовать «за» и граждан Турции, живущих в других странах.

Предложение, которое парламент Турции уже принял в январе, должно превратить страну из парламентской республики в государство с президентом-председателем исполнительной власти и предоставить ему право издавать указы, обязательные к исполнению, вводить чрезвычайное положение, назначать министров и других видных государственных чиновников распускать парламент.

Кроме того, в случае одобрения на референдуме реформа будет означать, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который и добивается ее введения для себя, получит право оставаться на посту до 2029 года.