На воскресенье, 12 марта в Севастополе анонсируют научно-просветительский семинар о российских революциях 1917 года. Как рассказал Крым.Реалии соорганизатор события, историк Игорь Панюта, по крайней мере один из докладчиков намерен провести параллели между российской революцией 1917 года и событиями в Крыму в марте 2014 года.

В пресс-анонсе семинара заявлены темы: «февраль и октябрь в современной идеологической борьбе», «роль женщин в февральской революции», «отражение революции 1917 года в марксистской историографии», «реваншизм в современной постсоветской культуре: актуальные тенденции и роль культурного авангарда», «возможен ли в России новый февраль?»

«В ходе полемики специалисты и любители истории определят роль социальных классов в революции, характер привнесенных ей изменений в обществе и феномен социальной революции в настоящее время», – говорится в сообщении организаторов.

Семинар пройдет в Севастопольской морской библиотеке, активистами выступила группа профессиональных историков, любителей истории и общественников Севастополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».