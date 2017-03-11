Процедурные слушания трибунала по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву назначены на 12 мая текущего года. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщила глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Слушания по процедурным вопросам назначены на 12 мая. Во время этого слушания будут решаться организационные вопросы», – сообщила Зеркаль.

Она не исключила, что российская сторона попытается затянуть процесс рассмотрения этого вопроса через юридические механизмы.

«Вполне возможно, что российская сторона, чтобы затянуть процесс, будет настаивать на том, что суд должен сначала принять решение о своей юрисдикции, а уже после – рассматривать дело по существу. Наше мнение – невозможно рассматривать вопросы юрисдикции суда без рассмотрения вопроса по существу», – добавила представитель МИД.

По иску Украины к России по Конвенции ООН по морскому праву в декабре прошлого года был сформирован суд, который и должен рассматривать дело «Украина против Российской Федерации». Как сообщали в украинском МИД, состав трибунала был сформирован «из компетентных и независимых экспертов в области международного морского права».

14 сентября 2016 Министерство иностранных дел Украины сообщило об иске в арбитражный суд о нарушениях морского права со стороны России. В заявлении ведомства сказано, что Украина просит суд подтвердить его права как прибрежного государства и обязать Россию «прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях» в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года.

Конвенция ООН по морскому праву была подписана в 1982 году и вступила в действие в 1994 году. Она устанавливает разделение морского пространства между государствами и регулирует нормы о внутренних водах, открытом море, исключительной экономической зоне, континентальном шельфе и тому подобное. Конвенцию ратифицировали 159 стран, в том числе Украина и Россия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».