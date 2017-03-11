Опрос: рост цен и бедность – основные проблемы россиян

Рост цен и бедность лидируют в списке проблем, которые более всего тревожат население России, такие данные приводят по результатам февральского опроса специалисты российского «Левада-центра».

Статистики отмечают, что продолжает снижаться обеспокоенность россиян «падением курса рубля, обесцениванием денег» и санкциями Запада против России.

«За прошедший год, напротив, выросла обеспокоенность «недоступностью многих видов медицинского обслуживания» и коррупцией, а также войной на востоке Украины», – отмечают в «Левада-центре».

Опрос проведен 17 – 20 февраля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Ранее Центр опубликовал исследование в котором говорится, что российской аннексией Крыма с формулировкой «возвращение» гордятся 43% россиян. Этот пункт занимает вторую позицию в списке поводов для гордости страной в России . На первом месте – «победа в Великой Отечественной войне», на третьем – «гордость за роль страны в освоении космоса».