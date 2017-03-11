Союз строителей Севастополя выступил с предложением поставить памятник российскому князю Григорию Потемкину в Молочной балке. Об этом журналистам сообщил руководитель проекта «Комплексное градостроительное развитие Молочной балки», президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц.

«Там планируется большая площадь с фонтаном. Нам бы казалось уместным в этом месте поставить памятник Потемкину. Когда я презентовал, мне сказали: так что, правительство с площади Нахимова на площадь Потемкина переедет? Я говорю: а почему бы и нет, надо восстанавливать историческую справедливость. Кто город основал? Все-таки Потемкин», – цитирует Лившица «Крыминформ».

В начале марта подконтрольное кремлю правительство Севастополя признало проект «Комплексное градостроительное развитие Молочной балки» приоритетным для города. В начале июня 2015 года между театром Луначарского и гостиницей «Севастополь» состоялась торжественная закладка камня памятника князю Григорию Потемкину. Памятник планировали поставить в том же году, однако проект так и не был реализован.

Григорий Потемкин – российский политический деятель и военачальник. Потемкин реализовал проект захвата Крыма Российской империей, за что получил титул «князя Таврического».