Активисты в Бахчисарае убрали территорию средневекового мусульманского кладбища

В Бахчисарае 11 марта горожане провели уборку на территории средневекового мусульманского кладбища «Азиз», об этом в Фейсбуке написал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

«На месте этой мусульманской святыни в 2006 году происходили известные события по освобождению территории от рынка: 37 дней стоял круглосуточный пикет, были противостояния крымских татар с провокаторами из «Русской общины Крыма», приехавшими из разных городов и районов, камни и дымовые шашки, перевернутые и разбитые машины, многочисленные травмы, тысячи сотрудников спецподразделений и БТРы на улицах Бахчисарая», – напомнил о событиях Умеров.

Территория кладбища после была передана в управление Бахчисарайского историко-культурного заповедника для дальнейшей музеефикации, проведения исследований и археологических раскопок. Однако, как пишет заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, территория до сих пор не оформлена как заповедная, раскопки и научные исследования не завершены.

При этом каждую весну крымскотатарские активисты проводят уборку, «наводят порядок вокруг сохранившихся дюрбе и минбара», пишет Умеров.

Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО. Мониторинговая миссия должна исследовать состояние «Херсонеса Таврического» и других объектов культурного наследия, которые внесены в предварительный список организации. К ним относятся Бахчисарайский дворец и Судакская крепость.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».