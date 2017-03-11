США: в Вашингтоне задержали мужчину, который перелез через ограду Белого дома

Секретная служба США сообщила о задержании мужчины, который подошел к Белому дому (Вашингтон). Ночью он перелез через ограждение президентской резиденции.

Сообщается, что инцидент произошел незадолго до полуночи 10 марта, когда президент США Дональд Трамп находился в здании Белого дома.

Мужчину задержали у южного входа в Белый дом, как раз в той части, где располагаются апартаменты президента.

Рюкзак, который был при мужчине, проверили, опасных вещей в нем не обнаружили. Пока неизвестно, были ли у задержанного ранее проблемы с законом.

По данным телеканала CNN, никакой опасности для Трампа не было.

В 2014 году из-за вторжения в Белый дом мужчины с ножом ушла в отставку директор Секретной службы США Джулия Пирсон.