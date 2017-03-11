Пять дней в Севастополе будут частично перекрыты дороги

В Севастополе 11, 18, 19, 25 и 26 марта будет ограничено движение транспорта, такой приказ опубликован на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя. Причина перекрытия дорог – поведение велогонки.

Движение будет ограничено на участках дорог: Ялта-Севастополь, от границы Севастополя с Крымом до поворота на село Тыловое; Орлиное-Тыловое, км 4+745 – км 0+000; Орлиное-Родниковое-Колхозное, км 0+000 – км 8+700; Родниковое-Передовое, км 0+000 – км 6+276; Голубинка-Передовое-Широкое, км 17+300 – км 26+000; Гончарное-Ялта, км 3+300 – км 13+200 (граница Севастополя с Крымом в районе Байдарских ворот).

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. Российские власти города сообщили, что для автомобилистов разработаны маршруты объезда. В частности, объехать опасный участок можно через поселок Любимовка или же через село Поворотное.