Севастопольские архитекторы и общественники обсудили создание городской схемы велодорожек

В Союзе архитекторов Севастополя 11 марта прошла встреча велосипедистов, экспертов и жители районов. На ней городские активисты обсудили схему вело маршрутов, которые охватят все районы города, и наличие велопарковок. Специалисты выделили основные цели и принципы, по которым будут создаваться велодорожки в каждом из районов города, сообщает местный телеканал «НТС».

«Возникла идея сделать сеть из велополос, которая будет пересекаться с пешеходными зонами, сделать навигацию в городе по веломаршрутам, разделить эти маршруты на несколько категорий: туристические, маршруты выходного дня и трудовые», – рассказала член Союза архитекторов Севастополя Екатерина Миклясевич.

Специалисты собираются закончить работу в максимально сжатые сроки. Планируется, что схема будет готова к концу 2018 года.

Активисты общественной организации «Велопобеда» в 2015 году говорили о планах открытия до 200 бесплатных велосипедных парковок.

В то же время, руководитель общественного движения «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин весьма скептично отнесся к подобным проектам. Он заявил, что дорожная инфраструктура Севастополя в настоящее время не позволяет выделить отдельные места для велосипедных дорожек, оборудование которых, по его мнению, лишь усложнит движение транспорта.

Велосипедное движение особенно популярно в Европе и мире, даже высокопоставленные чиновники пользуются этим видом транспорта при поездке на работу. В Киеве также оборудованы велостоянки и проложен веломаршрут.