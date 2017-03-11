Число жертв взрывов в сирийском Дамаске возросло до 59 – наблюдатели

Базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщает, что в результате двух взрывов у шиитских святынь в Дамаске погибли по меньшей мере 59 человек и еще более 100 получили ранения.

В то же время Министерство иностранных дел Ирака сообщило о не менее 40 погибших иракских паломниках-шиитах и 120 раненых.

По данным сирийского государственного агентства новостей SANA, в субботу «две бомбы, заложенные террористами, взорвались возле кладбища в Баб ас-Сагхири», где расположены несколько шиитских гробниц, куда прибывают паломники со всего мира.

Базирующееся в Ливане телеканал Al-Mayadeen сообщил, что одна придорожная бомба сработала, когда мимо проезжал автобус с паломниками, а другую бомбу ввел в действие рядом с другим автобусом боевик-смертник.

Ответственность за атаки никто на себя не взял.