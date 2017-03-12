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Генпрокурор США потребовал отставки 46 федеральных прокуроров

Генпрокурор США Джефф Сешнс

Генпрокурор США Джефф Сешнс

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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс направил 46 федеральным прокурорам требование подать заявления об отставке. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно принятой в Соединенных Штатах практике, руководители окружных прокуратур, назначенные предыдущим президентом страны, покидают свою должность сразу же после вступления в должность нового главы Белого дома. К настоящему времени из 93 федеральных прокуроров 46 являлись назначенцами Барака Обамы.

Представитель Министерства юстиции США пояснила, что просьба Сешнса к прокурорам связана с необходимостью обеспечить нормальный и согласованный процесс смены руководства министерства юстиции на всех уровнях. Несмотря на поданные прошения, все федеральные прокуроры продолжат работу, пока их сменщики не будут утверждены новым президентом США.

Среди уволенных – федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. Именно он инициировал наиболее громкие дела, связанные с Россией, в том числе – процесс о нелегальной российской шпионской сети, выявленной в США в 2010 году, процессы торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, признанного виновным в попытке контрабанды крупной партии кокаина.

«Голос Америки» отмечает, что прокурор Бхарара после подведения итогов президентских выборов встречался с Дональдом Трампом и, по данным американских СМИ, получил предложение продолжить свою работу после вступления в должность нового президента США.

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