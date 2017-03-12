В Крыму оформили первые участки Керченского моста

В Крыму начали оформлять 16 земельных участков под строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Госкомрегистра Крыма.

«14 участков уже поставлены на кадастровый учет. При этом на все объекты будет оформлено право муниципальной собственности. Строительство железнодорожных подходов должно начаться в ближайшее время», – отметили в пресс-службе ведомства.

Раньше оформили 34 земельных участка, на которых будут построены автоподходы к Керченскому мосту.