В Евпатории начали строить детсад на 260 мест – власти

В Евпатории началось строительство новых детских садов и двух школ. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Один из детских садов строится на пересечении улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая. Он рассчитан на 260 мест. Строители монтируют каркас будущего садика, который состоит из трех блоков. Сдать в эксплуатацию детский сад подрядчик планирует в декабре нынешнего года», – сообщили в пресс-службе.

В администрации добавили, что рядом строится школа на 800 мест, которую планируют сдать в 2018 году.

«Кроме того, еще один детский сад и школа строятся в микрорайоне Исмаил-бей. Садик рассчитан на 135 мест. В настоящее время вырыт котлован, идет подготовка к закладке фундамента. Завершение строительства планируется в конце текущего года», – добавили в пресс-службе.

Очередь в детские сады Крыма составляет почти 30 человек: 26 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет и порядка 3 тысяч – от 0 до 3 лет.

По сообщению пресс-службы крымского парламента, в 2016 году в Крыму было создано дополнительно 5922 места, а всего, начиная с 2014 года, – около 11 тысяч новых мест в детских садах.

В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.