«РусБургер» продал крымские активы и уходит с полуострова – СМИ

Российская сеть быстрого питания «РусБургер» уходит из Крыма и не будет открывать ресторан в Симферополе. Об этом 12 марта сообщает издание «Экономические известия».

«РусБургер не будет открываться в Симферополе и продал свои точки в Севастополе. Мы продали свои крымские активы. Ниша в Крыму хорошая, но причины – чисто внутрихозяйственные, ни в коем случае не политические», – рассказали в компании.

Точки «РусБургера» функционируют в некоторых городах Крыма, в частности в Севастополе и в Феодосии. «РусБургер» позиционирует себя как компания, которая при готовке использует только российские продукты.

Раньше сообщалось, что в помещении симферопольского McDonald’s планируют открыть «РусБургер».