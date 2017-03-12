ООН: миллионы людей в мире страдают от недоедания и голода

В мире около 20 миллионов человек страдают от недоедания или голода. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен в ходе выступления в Совете Безопасности, сообщает Радио Свобода.

По словам О'Брайена, мир переживает самый острый гуманитарный кризис за всю эпоху после Второй мировой войны.

«20 миллионов человек страдают от хронического недоедания или голода в Йемене, Южном Судане, Сомали и в северо-восточных районах Нигерии. В остутствие всеобщих координированных действий мирового сообщества, эти люди просто умрут от голода», – отметил заместитель генсекретаря ООН.

Он добавил, что во избежание катастрофы, к июлю на помощь нуждающимся должно быть собрано не менее 4,4 миллиарда долларов.

Общая черта всех стран, охваченных продовольственным кризисом, отметил заместитель генсекретаря ООН, – это вооруженные конфликты. В одном только Йемене число людей, живующих впроголодь, увеличилось с начала года на 3 миллиона.