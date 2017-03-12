При ремонте трассы возле Керчи дорожные службы повредили газопровод

В ходе выполнения ремонтных работ трассы государственного значения возле Керчи дорожные службы повредили газовую трубу. Об этом 12 марта на своей странице в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю глава Керчи Владимир Подлипенцев.
«Случилось это происшествие около 8 часов утра. На объект выехали работники, а также руководство Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия «Крымгазсети». Ведутся ремонтно-восстановительные работы», – написал Подлипенцев.
Крымчане жалуются на плохое состояние дорог на полуострове. С началом весны отремонтированные в прошлом сезоне дороги начали рушиться.
На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе проводятся срочные ремонтные работы, в связи с этим в сторону Симферополя движение осуществляется по одной полосе.
Службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.
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