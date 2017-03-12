В Феодосии анонсируют «патриотический» автопробег

В Феодосии на 18 марта анонсируют «патриотический» автопробег, приуроченный к третьей годовщине «присоединения Крыма к России». Об этом сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ» со ссылкой на соорганизатора мероприятия Владимира Журавлева.

«18 марта в 11:00 колонна автомобилей будет стартовать от средневекового храма Дмитрия Солунского в старой части города. Проследовав по феодосийским улицам, автопробег направится в Краснокаменку, где состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу погибшим бойцам подразделения «Беркут», – заявил Журавлев.

Он добавил, что в акции примут участие более 100 легковых автомобилей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».