Осужденную в России за «госизмену» Оксану Севастиди выпустили на свободу

Утром 12 марта из Московского СИЗО «Лефортово» вышла осужденная за «государственную измену» Оксана Севастиди, сообщают российские информагентства.

7 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди.

Жительница Сочи Оксана Севастиди весной 2016 была приговорена к семи годам колонии по статье о государственной измене. Суд признал ее виновной в том, что в 2008 году она отправила знакомому в Грузию несколько SMS-сообщений, в которых написала о военной технике, которую провозят через Сочи.

В декабре 2016 года на ежегодной пресс-конференции Путин назвал приговор Севастиди «жестким».

Адвокат Евгений Смирнов после подписания указа о помиловании заявил, что он и его подзащитная будут добиваться отмены приговора, поскольку считают его незаконным.