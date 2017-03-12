В Алуште с мая заработают эвакуаторы – власти

С 1 мая текущего года в Алуште начнут работать эвакуаторы. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Сегодня уже разработан порядок организации парковок, который находится в прокуратуре города на согласовании. Будет объявлен соответствующий конкурс по организации этой деятельности. К 1 мая текущего года планируем, что в нашем городе начнут работу парковки и эвакуаторы. В Профессорском уголке будет организовано 350 парковочных мест», – отметили в ведомстве.

Раньше сообщалось, что вьезды в Симферополь планируют застроить парковками.

В Симферополе 22 декабря 2016 года начала работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения.