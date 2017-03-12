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Новости

Более 30 человек травмированы в Батуми в протестах против действий полиции

Последствия действий протестующих в Батуми, Грузия, 12 марта 2017 года

Последствия действий протестующих в Батуми, Грузия, 12 марта 2017 года

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Более 30 человек, 15 из которых являются сотрудниками полиции, обратились за помощью к медикам после беспорядков, вспыхнувших в грузинском городе Батуми вечером 11 марта. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы успокоить протестантов, преимущественно молодых людей, которые бросали камни.

Протесты вспыхнули после того, как один из водителей не согласился со штрафом за остановку в неположенном месте. Мужчина стал спорить с полицейскими и был задержан, в его защиту выступили несколько других водителей, их силовики также задержали.

После инцидента сотни людей собрались перед зданием местного управления полиции и пытались его штурмовать. Министр внутренних дел Грузии Гиорги Мгебришвили сообщил, что около 40 участников беспорядков задержаны.

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