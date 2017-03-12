В Крыму отрапортовали о растущем спросе на электронные услуги

В 2017 году количество электронных запросов в комитет о предоставлении сведений из реестра недвижимости увеличилось в шесть раз. Всего с начала года специалисты ведомства приняли более 40 000 электронных запросов. Что свидетельствует о растущем спросе на электронные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Госкомрегистра Крыма.

«Все больше крымчан понимают выгоду бесконтактных технологий. Это экономия времени и денег, а также сокращение сроков получения информации», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сегодня на сайте Росреестра размещены электронные сервисы, с помощью которых можно получить подробную информацию о своем объекте недвижимости, подать заявление на государственную регистрацию и кадастровый учет и получить другие услуги.