Полиция разогнала митинг возле турецкого консульства в Роттердаме

В нидерландском городе Роттердам конная полиция разогнала митинг сторонников президента Турции Реджепа Эрдогана у турецкого консульства. Корреспонденты французского издания AFP 12 марта сообщили, что полицейские использовали водометы для разгона несколькочасовой демонстрации у консульства.

Раньше власти Нидерландов запретили двум турецким министрам участвовать в митингах в поддержку назначенного в Турции на следующий месяц референдума, который расширил бы полномочия Эрдогана.

В Анкаре 12 марта премьер-министр Турции Бина Йылдырым заявил, что его страна ответит на события в Нидерландах «жестким путем», а действия полиции назвал «неприемлемым поведением».

Должностные лица в Нидерландах и других крупных европейских городах запретили митинги с участием турецких чиновников, которые имеют целью популяризацию референдума среди членов европейской турецкой диаспоры. Вечером 11 февраля в Роттердаме полиция заблокировала автомобиль турецкого министра по делам семьи Фатимы Бетул Саян Кая, которая хотела прибыть в консульство, чтобы выступить перед демонстрантами.

За несколько часов до этого голландское правительство запретило самолету министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу приземлиться в Нидерландах, заявив, что его визит представляет «риск для общественного порядка и безопасности». Президент Турции Эрдоган угрожает ответными действиями против нидерландских дипломатов, он также назвал голландцев «нацистскими последователями» и «фашистами».

По состоянию на вечер 11 марта входа в дипломатические здания Турции и Нидерландов для официальных лиц в странах друг друга были заблокированы.