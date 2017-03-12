В Феодосии анонсируют открытие мемориальных досок шести художникам

Информационные знаки, посвященные шести художникам, чьи имена связаны с творчеством Айвазовского, появятся в Феодосии в преддверии 200-летия мариниста. Об этом сообщил председатель клуба любителей истории Феодосии Константин Виноградов.

«16 марта на проспекте Айвазовского, напротив санатория «Восход», состоится торжественное открытие информационных знаков выдающимся художникам: Михаилу Латри (1875-1942), Алексею Ганзену (1876-1937), Константину Арцеулову (1891-1980), Льву Лагорио (1827-1905), Адольфу Фесслеру (1826-1885), Николаю Барсамову (1892-1976). Открытие информационных знаков приурочено к 200-летию со дня рождения Айвазовского», – заявил Виноградов.

Раньше сообщалось, что в Феодосии в честь Дня рождения Айвазовского планируют выстроить на рейде российские корабли.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».