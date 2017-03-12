На спортивном марафоне в Ялте ожидают 1200 участников из десяти стран

На марафоне «Ялта- 2017», который пройдет 2 апреля в Крыму ожидают участие 1200 спортсменов из десяти стран. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства спорта Крыма.

«Маршрут марафона, как и в прошлом году, пройдет от памятника Максиму Горькому, в начале Приморского парка, через Ливадийский парк до Ласточкина гнезда и обратно. Участники могут выбрать для себя три дистанции: 10, 21 и 42 км. Для допуска к забегу участникам необходимо получить специальную медицинскую справку», – отметили в ведомстве.

В прошлом году сообщалось, что спортсмены из группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, из ФРГ, а также – соседней России стали призерами ХХХI Крымского осеннего марафона, который прошел в Симферополе 8 октября.

В МИД Украины ранее сообщали, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.