В Беларуси после акции «недармоедов» задержали журналистку Радио Свобода и ее коллег

В белорусском городе Орша полиция задержала 12 марта журналистку Радио Свобода Галину Абакунчик, двух ее коллег из других средств информации, а также сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Это произошло после завершения акции против «декрета о дармоедах», которая собрала на центральной площади Орши около 700 человек и прошла без задержаний или столкновений.

12 марта «Марши недармоедов» состоялись в Бобруйске и Орше, в Рогач аналогичная акция запланирована на 16:00, а в Бресте люди собрались стихийно, без предварительных объявлений.

Участники акций протеста «недармоедов», которые еженедельно проходят в разных городах страны, требуют отменить решение президента Беларуси Александра Лукашенко о ежегодном единовременном сборе на сумму в пересчете в примерно 200 евро, который должны платить все граждане, не работающие более 180 дней в году. Закон не распространяется на зарегистрированных на биржах труда лиц, ищущих работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Срок уплаты нового налога истек 20 февраля 2017.