В Крыму нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку

В Крыму нашли потерявшуюся несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД по Крыму.

Со слов матери, девочка ушла в Дом Культуры на репетицию и до 21.30 часов домой не вернулась.

«На поиски несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав ОМВД. Проводились рейды и отработки в местах наибольшего скопления молодежи, опрашивался весь круг друзей и знакомых разыскиваемой. Усугубляло поиски то, что телефон девочки был отключен. Спустя несколько часов подросток была найдена. Все это время она находилась у своей родственницы в Симферополе и не хотела выходить на связь с родителями», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней за время его нахождения вне дома совершено не было.В отношении матери подростка составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание ребенка.