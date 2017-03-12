Число жертв взрывов в Дамаске возросло до 74 – обновленные данные

В результате двух взрывов возле шиитских святынь в Дамаске, произошедших 11 марта, погибли по меньшей мере 74 человека и еще более 100 получили ранения. Среди погибших – 54 гражданских и 20 сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека.

По данным сирийского государственного агентства новостей SANA, в субботу, 11 марта, «две бомбы, заложенные террористами, взорвались возле кладбища в Баб ас-Сагхири», где расположены несколько шиитских гробниц, куда прибывают паломники со всего мира.

Базирующийся в Ливане телеканал Al-Mayadeen сообщил, что одна придорожная бомба сработала, когда мимо проезжал автобус с паломниками, а другую бомбу привел в действие рядом с другим автобусом боевик-смертник.

Ответственность за атаки никто на себя не взял.