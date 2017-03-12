В Крыму ждут новых яхтенных марин от инвесторов из Китая и Бахрейна

Китайские инвесторы предварительно готовы вложить около 20 миллиардов евро в развитие яхтенных марин в аннексированном Крыму. О своих намерениях инвесторы заявили на проходившем в феврале Сочинском экономическом форуме.

Об этом сообщает пресс-служба крымской Федерации парусного спорта.

«Предварительно, они готовы вложить деньги в реализацию 16-ти инфраструктурных проектов по всему полуострову. Прежде всего, строительства сети полноценных яхтенных марин. Окончательный ответ мы получим на Ялтинском международном экономическом форуме в апреле. Концепция развития этого направления нами подготовлена и согласована с крымскими властями», – заявил подконтрольный России президент Федерации парусного спорта Крыма Алексей Андруцкий.

По его словам, проектом также заинтересовались «люди из окружения шейха Бахрейна». Вскоре они должны дать ответ.

Никаких деталей об инвесторах в пресс-службе не сообщают.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

