Британские спецслужбы призвали политические партии защищаться от кибератак

Британские спецслужбы призвали политические партии страны защитить себя от потенциальных кибератак. В ведомствах сослались на утверждения о попытках российских хакеров повлиять на прошлогодние президентские выборы в США.

Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC), входящий в агентство GCHQ, заявил, что написал лидерам политических партий предложения по укреплению их сетевой безопасности.

В письме главы NCSC Чиарана Мартина отмечается, что следует быть осведомленными о событиях в Соединенных Штатах, Германии и в других странах, которые напоминают о потенциальных враждебных действиях против британской политической системы. Об этом сообщает газета Times.

«Нападения на наши демократические институты выходят за рамки лишь политических партий и могут включать в себя нападения на парламент, избирательные комиссии, аналитические центры и группы давления, а также на электронные адреса отдельных лиц», – говорится в заявлении.

NCSC сообщило Рейтер, что написало сторонам по этому вопросу, хотя и не подтвердило, что главным риском с точки зрения кибербезопасности является Россия.

В прошлом году разведслужбы США сделали вывод о том, что Россия взломала и просочилась в электронные адреса Демократической партии США, чтобы повлиять на голосование на президентских выборах в пользу Дональда Трампа. Россия это отрицает.

Французское правительство отказалось от планов позволить своим гражданам за рубежом проголосовать в электронном виде на выборах в законодательные органы из-за обеспокоенности возможными кибератаками.