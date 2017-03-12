Десятки человек погибли в результате обвала на свалке в Эфиопии

Вследствие обвала на свалке в столице Эфиопии поздно вечером 11 марта погибли десятки людей. Представитель администрации города Аддис-Абеба Дагмавит Моджес сообщил, что большинство погибших – это женщины и дети, многие из которых жили в самодельных зданиях.

По данным властей, не менее 30 тел уже вытащили, но еще много людей остаются под завалами.

Власти не смогли пока назвать причины трагедии. Полигон, где произошло обрушение, был свалкой для столичного мусора в течение более полусотни лет.

Многие люди в этом районе перебирали мусор, чтобы заработать на жизнь, другие живут там, поскольку аренда домов, преимущественно построенных из грязи и палок, относительно недорогая.