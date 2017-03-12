Парк «Патриот» предложили построить в Керчи

Общественный совет аннексированной Керчи одобрил строительство военно-патриотического парка «Патриот» на базе форта Тотлебен. Об этом в Фейсбуке сообщила подконтрольная Кремлю председатель керченского горсовета Лариса Щербула.

По ее словам, проект предусматривает демонстрацию образцов советской и российской военной техники.

«Согласно проекту, в парке создадут историческую часть, зону реконструкции боев, морскую часть, сектор юнармии, сектор проведения мероприятий ЮВО, зону экстремальных видов спорта и зону отдыха. Историческая часть включит в себя сектора периодов турецкой войны и ВОВ, сектор истории крепости в советский период, часовню и мечеть, стилизацию госпиталя с установкой реконструированного санитарного поезда. В морской части планируют разместить суда», – написала Щербула.

Ранее военно-патриотический парк «Патриот» планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

Территория у горы Гасфорта – уникальный природный комплекс с можжевеловым редколесьем и краснокнижными травянистыми растениями.

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка и бутового камня. Предприятие обратилось в суд.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны России, чтобы открыть филиал парка «Патриот».

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина, входит в санкционный список США и Канады.