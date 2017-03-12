Министр иностранных дел Люксембурга посетит Донецкую область

Министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн посетит с рабочим визитом Украину 13 – 14 марта. В ходе визита он с рабочей поездкой побывает в Донецкой области, сообщила 12 марта пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Целью визита в украинском внешнеполитическом ведомстве назвали «углубление украинского-люксембургского политического диалога».

В МИД также уточнили, что значительное внимание будет уделено анализу ситуации на Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза по санкциям против России, а также сотрудничеству между Украиной и ЕС с учетом состояния имплементации Соглашения об ассоциации и функционирования зоны свободной торговли.