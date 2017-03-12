Алуштинцев зовут на автопробег в годовщину «референдума»

Автопробег, приуроченный к третьей годовщине непризнанного миром «референдума», состоится в Алуште 16 марта. Анонс мероприятия размещен на сайте городского округа Алушта.

«Приглашаем принять участие автолюбителей, имеющих автомобиль белого, синего и красного цветов», – говорится в сообщении.

Ранее в Феодосии анонсировали на 18 марта «патриотический» автопробег, приуроченный к третьей годовщине «присоединения Крыма к России».

В России митинг в честь годовщины «присоединения» Крыма перенесли из центра Москвы на Воробьевы горы.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».