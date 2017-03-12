Отстраненная от должности президент Южной Кореи покинула президентский дворец

Отстраненная от своей должности президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула президентский дворец Голубой дом и направилась в свое частное жилье в Сеуле.

Пак была отстранена от своей должности 10 марта после того, как Конституционный суд принял решение об импичменте президента страны из-за коррупционного скандала. Это решение суда открывает путь к возможному уголовному делу против Пак Кын Хе.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Пак Кын Хе обвиняют в злоупотреблении служебным положением и содействии Чхве Сун Силь в вымогательстве денег у южнокорейских компаний. Сама она неоднократно извинялась за скандал, отрицала совершение какого-либо уголовного преступления.

65-летний политик была первой в Южной Корее женщиной на этом посту, она выиграла выборы в 2012 году. Отстранению ее от должности предшествовали массовые демонстрации с требованием отставки.