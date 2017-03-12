Прокуратура Автономной Республики Крым проводит досудебное расследование в уголовном производстве в отношении гражданки Украины, подозреваемой в посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Разрешение на проведение такого расследования 7 марта дал Херсонский городской суд Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что она в феврале 2014 совершала публичные призывы к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привело к тяжелым последствиям. Указанное лицо находится в розыске и скрывается от органов предварительного расследования и суда с целью уклонения от уголовной ответственности», – говорится в сообщение.

Отмечается, что подозреваемая сейчас пребывает на временно оккупированной территории Украины.

Санкция ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса України предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».